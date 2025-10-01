Haberler

İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı

İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı
Güncelleme:
İsrail ordusunun müdahaleye başladığı Küresel Sumud Filosu'ndan dünyaya acil koduyla çağrı geldi. Açıklamada, "İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

