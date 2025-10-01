İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor" denildi.

Ayrıntılar geliyor...