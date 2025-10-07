Türk aktivistler İsrail'in zulmünü anlattı: İki tane iri yarı polis kollarıma girerek...

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için çıktığı yolda İsrail ordusunun saldırısı ile karşılayan Küresel Sumud Filosu, tüm dünyada gündemdeki yerini korurken; İsrail'in alıkoyduğu yüzlerce aktivist yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşıyor.

"DUALARIMIZLA ORADAYDIK"

İsrail'de alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nun Türk aktivistleri de yaşadıklarını anlattı. Aktivistlerden Sinan Akılotu "Allah, devletimizden razı olsun. Hem İsrail'deki süreç içerisinde hem Ürdün'e gelişimiz sırasında hakikaten devletimizi yanımızda gördük" derken; Turgay Turan, "Dualarla oradaydık, kalbimizle oradaydık" diye konuştu.

İSRAİL'İN İŞKENCELERİNİ ANLATTI

Aktivistlerden Yunus Demir ise "Kefiyemi çıkartmamı istediler. Ben de çıkartmayacağımı söyledim. İki tane iri yarı polis kollarıma girerek, beni eğip şiddet göstererek önce kefiyemi çıkarttılar. Daha sonrasında da diziyle göğsüme vurdu" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için topluca yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.