Sultanahmet'te Filistin'e destek nöbeti: Gazetecilerden ortak canlı yayın!

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 gazetecinin katılımıyla 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbeti başladı.

Etkinlik, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda başladı ve 1 Haziran Pazar günü saat 12.00'ye kadar devam edecek.

GAZZE SOYKIRIMI PROTESTO EDİLECEK

Program kapsamında, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikalar protesto edilecek. Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarının yanı sıra 20 Anadolu medyası da ortak yayınlarla etkinliğe destek veriyor. Etkinliğin amacı, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak ve insanlık vicdanını harekete geçirmek olarak açıklandı.

"SESSİZ KALMADIĞIMIZI GÖSTERİYORUZ"

Etkinlik sırasında gazeteci-yazar Güngör Yavuzaslan, Haberler.com'a özel bir röportaj verdi. Yavuzaslan, geçen yıl da benzer bir etkinliğin gerçekleştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Geçen sene de Filistin için 'Sessiz Kalma Nöbeti' yapmıştık. Burada, Gazze'de sahada olan gazetecilerin olması açısından bu etkinlik çok kıymetli. Gazeteciler tarihi kaydederler. Asla sessiz kalmadığımızı gösteriyoruz. Ayrıca Anadolu gazetecileri tarafından ortak yayınla destek verilmesi de çok değerli."