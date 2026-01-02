Haberler

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Türkiye Ziyaretinin Ardından Teşekkür Etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına Türkiye'yi ziyaret ederek teşekkür etti. Burhan, Sudan halkı ve hükümeti adına Türkiye'nin sürekli desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

SUDAN Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icaben 25 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, sanal medya hesabından ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Burhan, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Sudan hükümeti ve halkı adına, Sudan halkı ile hükümetine sürekli ve kararlı desteklerinden ve ülkenin güvenliği, birliği ve istikrarına olan hassasiyetlerindan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına şükran ve takdirlerimi sunarım. Allah'tan kendilerine daimi ilerleme ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
