Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçağa ateş açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçağa ateş açıldığını açıkladı. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatı olmadığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının askeri uçaklarla tahliyesine yönelik, "Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağa ateş açılmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından oradaki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre, ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz" dedi.

Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak" dedi.