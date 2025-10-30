Sudan'da Katliam Sürüyor... Sudan Ordusu: "İki Binden Fazla Sivil Öldürüldü"

(ANKARA) - Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'in paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından geçen hafta sonu ele geçirilmesinin ardından, şehirde binlerce sivilin katledildiği yönündeki haberler, uluslararası toplumu alarma geçirdi. Sudan'daki sivil kuruluşlar ve ordunun açıkladığı rakamlara göre, en az iki bin civarında ölü var.

Sudan'ın El-Feşir bölgesinde yaşanan katliam devam ediyor. RSF tarafından ele geçirilen bölge, Sudan ordusunun (SAF) tüm Darfur bölgesindeki son kalesi olarak görülüyordu. Şehrin RSF tarafından ele geçirilmesi, şehirde mahsur kalan yüz binlerce insanın yiyecek ve temel ihtiyaçlara erişiminin engellenmesiyle sonuçlandı. Yerel basında, RSF'nin, ele geçirdiği bölgelerde sivilleri infaz ederek ilerlediği bildirildi.

Sudan ordusu, dün yaptığı açıklamada "iki binden fazla kişinin öldürüldüğünü" belirtirken, Sudan Doktorlar Ağı "bu sayının en az bin 500 olduğunu" bildirdi.

"Uydu görüntüleri katliamı kanıtlıyor"

Suudi Arabistan basınına göre, bölgeden gelen görüntüler, sivil katliamlarına işaret ediyor. Basındaki haberlerde, "uydu görüntülerinin, RSF milislerinin sivilleri infaz ettiğini ve işkence yaptığını gösterdiği" belirtiliyor. Bir görgü tanığının, "RSF güçlerinin kaçan erkekleri dövdüğünü ve ateş ettiğini" söylediği aktarıldı.

Yale Üniversitesi İnsani Araştırma Laboratuvarı, 27 Ekim Pazartesi günü uydu görüntüleri doğrultusunda Suudi Hastanesi çevresinde "infaz iddialarını doğrulayan toplu katliam olaylarının olduğunu" bildirmişti. Laboratuvar ayrıca, daha önce Darfur'da soykırımla suçlanan Cancavid milislerinin devamı olan RSF'nin, Arap olmayan topluluklara karşı "sistematik ve kasıtlı bir etnik temizlik süreci yürüttüğü" konusunda uyarıda bulundu.

RSF lideri Dagalo: "Sudan'ı barış ya da savaş yoluyla birleştirmeye yemin ettik"

RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, "El Faşir sakinlerinin başına gelen felaketten dolayı üzgün olduğunu" dile getirdi. Ancak Dagalo, Sudan'ı "barış ya da savaş yoluyla birleştirmeye yemin ettiklerini" açıkladı.

RSF komutanı General Mohamed Hamdan Dagalo, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "El Faşir'in yakın zamanda ele geçirilmesi sırasında birliklerinin ihlallerde bulunduğunu" kabul etti. Dagalo, derhal soruşturma komitelerinin kurulacağını açıkladı. RSF lideri, "El Faşir'de ihlallerin meydana geldiğini gözlemlediğini, suç işleyen herhangi bir asker veya subaydan hesap soracağını" dile getirdi.

Buna karşılık, Sudan Ordusu Komutanı General Abdülfettah el-Burhan da yaptığı açıklamada, "sistematik yıkımı önlemek için askerlerini çektiklerini, ancak halklarının intikamını almaya kararlı olduklarını" ifade etti.

UNICEF: "Hiçbir çocuk güvende değil"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, El Faşir'den gelen "görüntü ve haberlerden dolayı duyulan derin endişe" vurgulanarak, 500 günden fazla süredir kuşatma altında olan binlerce çocuğun, amansız bombardıman, ağır çatışmalar ve ciddi gıda, güvenli su ve ilaç sıkıntısı ortasında daha da kapana kısıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hiçbir çocuk güvende değil. İletişim kesintilerine rağmen El Faşir'deki tahmini 130 bin çocuğun kaçırılma, öldürülme, sakatlanma ve cinsel şiddet gibi ağır hak ihlalleri riski altında olduğu, insani yardım çalışanlarının alıkonulduğu veya öldürüldüğüne dair raporların bulunduğu" aktarıldı.

UNICEF, "ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini" öne sürerek, "derhal ateşkes, engelsiz insani erişim, sivillerin ve özellikle çocukların korunması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sığınma arayan aileler için güvenli geçişin garanti edilmesi" çağrısında bulundu.

İnsani kriz giderek büyüyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, "kaçanların yargısız infaz edildiğini ve cinayetler için etnik motivasyonlara dair göstergeler bulunduğunu" açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bir kınama mesajı yayınlayarak, "kentteki bir doğum hastanesinde 460 hasta ve yakınının öldürüldüğü yönündeki haberler karşısında dehşete düştüklerini ve derin şok içinde olduklarını" ifade etti.

El Faşir'in düşüşü, Nisan 2023'ten bu yana süren iç savaşta yıkıcı bir insani krize sebep oldu. BM'ye göre, pazar gününden bu yana 33 binden fazla kişi, çoğunlukla yürüyerek, 70 kilometre batıdaki Tawila kasabasına kaçtı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yaklaşık 177 bin sivilin hala El Faşir'de mahsur kaldığını tahmin ediyor.

Savaşın odak noktası, komşu Kuzey Kordofan eyaletine kayıyor. RSF, 25 Ekim'de ele geçirdiği Bara kentinde de sivillere ve yardım görevlilerine saldırmakla suçlanıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, "Bara'da beş Sudanlı gönüllünün öldürüldüğünü ve üçünün kayıp olduğunu" duyurdu.

ABD'li Senatörler, RSF için "yabancı terör örgütü kapsamına alınsın" çağrısı yaptı

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, RSF'nin "Yabancı Terör Örgütü" olarak kabul edilmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Senatörler, "Yaşananlara tepkisiz kalınmamalı, RSF 'terör örgütü' sayılmalı" diyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve Senato'ya çağrı yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Darfur'un El-Faşir kentinde meydana gelen bu dehşet verici olaylar tesadüf değil, RSF'nin başından beri planladığı şeylerdi. RSF, Sudan halkına karşı terör uyguladı ve soykırım da dahil olmak üzere tarifsiz zulümler işledi" dedi.

Afrika Birliği de "savaş suçlarını" kınadı. Öte yandan, ABD, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan'dan oluşan "Dörtlü ittifakın" yürüttüğü ateşkes müzakerelerinin, çıkmaza girdiği bildirildi.