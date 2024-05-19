Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da bir grup dalgıç, dalış sırasında depreme denk geldi. O anlar su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya son dönemde 6 ve üstünde çok sayıda depremle sarsılırken, ülkede kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.
SU ALTI KAMERASINDA PANİK ANLARI
Bir grup dalgıcın, dalış sırasında depreme denk geldikleri ve büyük panik yaşadıkları anlar bir dalgıcın su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.
SAĞA SOLA SAVRULDULAR
Görüntülerde depreme yakalanan dalgıçların suyun altında aniden sağa sola savruldukları görülürken, kumların ortalığa saçılarak bulanıklık yarattığı görüldü.