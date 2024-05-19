Üye Girişi
Haberler

Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da bir grup dalgıç, dalış sırasında depreme denk geldi. O anlar su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya son dönemde 6 ve üstünde çok sayıda depremle sarsılırken, ülkede kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

SU ALTI KAMERASINDA PANİK ANLARI

Bir grup dalgıcın, dalış sırasında depreme denk geldikleri ve büyük panik yaşadıkları anlar bir dalgıcın su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAĞA SOLA SAVRULDULAR

Görüntülerde depreme yakalanan dalgıçların suyun altında aniden sağa sola savruldukları görülürken, kumların ortalığa saçılarak bulanıklık yarattığı görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Güneydoğu Asya Endonezya Doğa 3.Sayfa Dünya Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title