Haberler

Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, NATO'nun eski Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in kitabında yer alan "mısır" anısı soruldu. Erdoğan, "Hatırlamaz olur muyum? Zaten gelen misafirlerimize mevsim ne ise ona göre mısırsa mısır, kestaneyse kestane, hep ikramda bulunuruz. Sayın Stoltenberg gerçekten NATO Genel Sekreterleri içinde olumlu yaklaşımları olan bir isimdi." dedi.

2014-2024 döneminde NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Jens Stoltenberg, "Nöbet Bende: Savaş Zamanında NATO'yu Yönetmek" adlı kitabında görev süresine dair dikkat çeken anılarını paylaştı. Stoltenberg, kitabında Rus uçağının düşürülmesi, Suriye operasyonları, NATO'nun genişleme süreci ve Batı içindeki Türkiye tartışmaları gibi kritik konularda yaşanan görüş ayrılıklarını anlattı.

"MISIR SEVER MİSİN?"

Stoltenberg, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonlar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmeyi şöyle aktardı:

"Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda bana 'Mısır sever misin?' diye sordu. Ardından bir tepside mısır koçanları ve közlenmiş kestane geldi. Sohbetin samimi bir havaya bürünmesinin ardından, Suriye'deki operasyonlar sonucu yaşanan ölümler ve büyük göç dalgalarına ilişkin gelen raporları kendisine ilettim. Erdoğan'a, 'Dikkatli olmanız gerekiyor. Türkiye'nin askeri eylemleri orantılı olmalı ve sivilleri hedef almamalısınız' dedim. Erdoğan ise, 'Biz teröristleri öldürüyoruz. Sivilleri vuran sizsiniz; Rakka ve Musul'da DEAŞ'ı bombalarken kimse buna ses çıkarmıyor' şeklinde yanıt verdi."

Stoltenberg, bu yanıtın ardından "Erdoğan'ın bir noktada haklı olduğunu düşündüm" ifadesini kullandı. ABD öncülüğünde yürütülen ve NATO'nun da dahil olduğu koalisyonun, DEAŞ'a karşı Birleşmiş Milletler kararı olmadan operasyonlar düzenlediğini hatırlatarak, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını benzer bir gerekçeye dayandırdığını belirtti.

ERDOĞAN: HATIRLAMAZ OLUR MUYUM?

Jens Stoltenberg'in kitabındaki bu diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, anıyı doğrulayarak şunları söyledi:

"Hatırlamaz olur muyum? Zaten gelen misafirlerimize mevsim ne ise ona göre mısırsa mısır, kestaneyse kestane, hep ikramda bulunuruz. Sayın Stoltenberg gerçekten NATO Genel Sekreterleri içinde olumlu yaklaşımları olan bir isimdi. Ailece misafirim olmuştu, Boğaz'da ailece gezi yaptığımız bir dostumuz, arkadaşımızdı. Bunlar sıradan olaylar değil, diplomasinin gereği bu."

Erdoğan, Stoltenberg'in hatıratında bu anıyı paylaşmasının, ilişkilerin devamının önemini gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu andaki Genel Sekreter arkadaşımız Mark Rutte ile de ilişkilerimiz gayet iyi. Sayın Stoltenberg'in bunları hatıratında değerlendirmiş olması, ilişkilerimizin devamının ne kadar önemli olacağını göstermesi bakımından da isabetli olmuş. İnşallah ilk görüşmemizde bu kitabı da karşılıklı tahlil ederiz."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.