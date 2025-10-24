Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

2014-2024 döneminde NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Jens Stoltenberg, "Nöbet Bende: Savaş Zamanında NATO'yu Yönetmek" adlı kitabında görev süresine dair dikkat çeken anılarını paylaştı. Stoltenberg, kitabında Rus uçağının düşürülmesi, Suriye operasyonları, NATO'nun genişleme süreci ve Batı içindeki Türkiye tartışmaları gibi kritik konularda yaşanan görüş ayrılıklarını anlattı.

"MISIR SEVER MİSİN?"

Stoltenberg, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonlar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmeyi şöyle aktardı:

"Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda bana 'Mısır sever misin?' diye sordu. Ardından bir tepside mısır koçanları ve közlenmiş kestane geldi. Sohbetin samimi bir havaya bürünmesinin ardından, Suriye'deki operasyonlar sonucu yaşanan ölümler ve büyük göç dalgalarına ilişkin gelen raporları kendisine ilettim. Erdoğan'a, 'Dikkatli olmanız gerekiyor. Türkiye'nin askeri eylemleri orantılı olmalı ve sivilleri hedef almamalısınız' dedim. Erdoğan ise, 'Biz teröristleri öldürüyoruz. Sivilleri vuran sizsiniz; Rakka ve Musul'da DEAŞ'ı bombalarken kimse buna ses çıkarmıyor' şeklinde yanıt verdi."

Stoltenberg, bu yanıtın ardından "Erdoğan'ın bir noktada haklı olduğunu düşündüm" ifadesini kullandı. ABD öncülüğünde yürütülen ve NATO'nun da dahil olduğu koalisyonun, DEAŞ'a karşı Birleşmiş Milletler kararı olmadan operasyonlar düzenlediğini hatırlatarak, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını benzer bir gerekçeye dayandırdığını belirtti.

ERDOĞAN: HATIRLAMAZ OLUR MUYUM?

Jens Stoltenberg'in kitabındaki bu diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, anıyı doğrulayarak şunları söyledi:

"Hatırlamaz olur muyum? Zaten gelen misafirlerimize mevsim ne ise ona göre mısırsa mısır, kestaneyse kestane, hep ikramda bulunuruz. Sayın Stoltenberg gerçekten NATO Genel Sekreterleri içinde olumlu yaklaşımları olan bir isimdi. Ailece misafirim olmuştu, Boğaz'da ailece gezi yaptığımız bir dostumuz, arkadaşımızdı. Bunlar sıradan olaylar değil, diplomasinin gereği bu."

Erdoğan, Stoltenberg'in hatıratında bu anıyı paylaşmasının, ilişkilerin devamının önemini gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu andaki Genel Sekreter arkadaşımız Mark Rutte ile de ilişkilerimiz gayet iyi. Sayın Stoltenberg'in bunları hatıratında değerlendirmiş olması, ilişkilerimizin devamının ne kadar önemli olacağını göstermesi bakımından da isabetli olmuş. İnşallah ilk görüşmemizde bu kitabı da karşılıklı tahlil ederiz."