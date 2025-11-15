Stockholm'de Çift Katlı Otobüs Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

İSVEÇ'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Stockholm'un Ostermalm bölgesindeki Valhallavagen bulvarında, çift katlı otobüsün durağa çarpması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsveç Polisi'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Otobüs şoförünün de kaza sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı kaydedilirken, 'kasten öldürme' gerekçesiyle olay hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.