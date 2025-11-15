Haberler

Stockholm'de Çift Katlı Otobüs Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Stockholm'de Çift Katlı Otobüs Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı bir otobüsün durağa çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otobüs şoförü gözaltına alındı ve 'kasten öldürme' soruşturması başlatıldı.

İSVEÇ'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Stockholm'un Ostermalm bölgesindeki Valhallavagen bulvarında, çift katlı otobüsün durağa çarpması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsveç Polisi'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Otobüs şoförünün de kaza sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı kaydedilirken, 'kasten öldürme' gerekçesiyle olay hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde konaklayan iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.