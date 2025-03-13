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İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barışı korumak için Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını belirterek, "'Avrupa anlaşmayı korumak için üzerine düşeni yaptı mı?' diye sorulduğunda 'Evet' demek için diğer ülkelerle birlikte de çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kamu hizmetlerinde yapılacak reformla ilgili ülkenin Yorkshire bölgesinde açıklamalarda bulundu.

"PUTİN'İN ÇATIŞMA VE KAOS İŞTAHI VAR"

Ukrayna'daki savaşın ülkedeki çalışan sınıfa kötü etkileri olduğunu söyleyen Starmer, faturaların ve geçim maliyetlerinin arttığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çatışmaya aç olmakla" suçlayan Starmer, "Putin'in zaten çatışma ve kaos iştahı var, bu daha da artacak." ifadesini kullandı.

"PUTİN NE ZAMAN İSTESE ÇİZGİYİ AŞTI"

Başbakan Starmer, Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan koalisyon askerleri arasında İngilizlerin yer almasına ilişkin değerlendirme de yaptı. Ukrayna'daki savaşın İngiltere'de halkı olumsuz etkilediğini, Rusya'nın Avrupa hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini belirten Starmer, "Geçmişte anlaşmalar yapıldı ama kimse bu anlaşmaları korumadı. Putin de ne zaman istese çizgiyi aştı. Bu, Ukrayna, Avrupa ve bizim için iyi olmaz." dedi.

İngiltere'den, barış için Ukrayna'ya asker konuşlandırma kararıİngiltere Başbakanı Keir Starmer

"ASKERLERİMİZİ BARIŞI KORUMAK İÇİN KONUŞLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Starmer, "Yaptığım her şeyde barışı koruma niyeti içindeyim. Kimse çatışma istemez, hiçbir başbakan askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırmak istemez ama yaptığımız şey barışı korumak. Askerlerimizi barışı korumak için konuşlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"DİĞER ÜLKELERLE BİRLİKTE DE ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

"'Avrupa anlaşmayı korumak için üzerine düşeni yaptı mı?' diye sorulduğunda 'Evet' demek için diğer ülkelerle birlikte de çok sıkı çalışıyoruz." diyen Starmer, bu adımların ABD ile istişare halinde alınmasının da önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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