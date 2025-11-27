Haberler

Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Heyelana Neden Oldu: 31 Ölü

Güncelleme:
Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kayboldu ve 10 kişi yaralandı. Yaklaşık 400 ev hasar gördü.

SRİ Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, 14 kişinin kaybolduğu, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

DMC, yaklaşık 400 evin hasar gördüğünü, 100'den fazla kişinin de barınaklara yerleştirildiğini duyururken, yetkililer de devam eden yağışların özellikle orta ve dağlık bölgelerde daha fazla heyelan, sel ve yol kapanmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
