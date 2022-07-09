Sri Lanka'da binlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdi

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı.

Aylardır süren ekonomik kriz yüzünden düzenlenen protestoların ardından ülkenin dört bir yanından eylemciler saraya gelerek istifa taleplerini yeniledi.

Rajapaksa'nın daha güvenli bir yere yerleştirildiği belirtildi.

AFP haber ajansına göre hükümet karşıtı binlerce kişi, trenlere bile komut verek başkente geldi.

Kolombo'daki idari binaların olduğu merkeze gelen protestocular, Rajapaksa'nın evinin önündeki polis barikatlarını "Evine geri dön" sloganlarıyla yıktı.

Polis havaya ateş açsa ve gözyaşartıcı bomba kullansa da eylemcilerin konuta girişlerini engelleyemedi.

AFP'ye konuşan bir üst düzey savunma yetkilisi, Rajapaksa'nın halen cumhurbaşkanı olduğunu, askeri bir bölük tarafından korunduğunu ve güvenli bir yere intikal ettirildiğini söyledi.

Facebook canlı yayınındaki görüntülere göre yüzlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayındaki odaları, koridorları ve cumhurbaşkanının ofisini işgal etti.

BBC'nin görüntülerine göre protestocular saraydaki havuzda yüzdü.

Güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere toplam 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yetkililer Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemiş, ancak eylemciler bu karara uymadığı gibi sivil toplum ile muhalefet bu uygulamaya karşı çıkmıştı.

Sri Lanka başbakanı Ranil Wickremesinghe ise acil toplantı düzenleyerek hükümet yetkilileriyle krizin nasıl aşılacağını konuşuyor.

Ülke uzun zamandır yükselen enflasyon ile mücadele ederken gıda, yakıt ve ilaç ithal etmekte zorluk çekiyor.

Sri Lanka en son olarak Rusya'dan krediyle yakıt almaya çalışmış ancak başarılı olamıştı.

Acil kredi talep eden ülke yaşanan ekonomik krizden pandemiyle beraber azalan turizm gelirlerini sorumlu tutuyor.

Ülkede mart ayından beri protestolar sürüyor.

Kriz yüzünden Mayıs ayında Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa başbakanlıktan istifa etmişti.