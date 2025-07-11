Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yıl Dönümü Anma Etkinliği Düzenlendi

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yıl Dönümü Anma Etkinliği Düzenlendi
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Dışişleri Bakanlığı'nda, 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla bir anma etkinliği yapıldı. Programda, hayatını kaybedenler anıldı ve soykırımın hatırlanmasının önemi vurgulandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nda, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30'uncu yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Bakanlıkta düzenlenen programda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç ve çok sayıda davetli yer aldı. Etkinlik, saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başladı. Ardından, Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin belgesel izlendi.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Türkiye'nin Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması ve toplumsal hafızada yer etmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Büyükelçi Çolakoviç ise 8 binden fazla kişinin sadece Boşnak ve Müslüman olduğu için sistematik ve planlı bir şekilde öldürüldüğünü, Srebrenitsa Soykırımı'nın modern Avrupa tarihinin en acı ve en karanlık bölümlerinden biri olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye hakikate ve adalete olan bağlılığından ötürü teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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