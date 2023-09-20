Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin açılışı 20. yıl töreniyle kutlandı

Bosna Hersek'teki savaş zamanında yaşanan Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yapılan Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin açılışı 20. yıl töreniyle gerçekleştirildi. Törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic gibi önemli isimler katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş zamanında 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yaptırılan Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin açılışının 20'nci yılı kapsamında tören düzenlendi.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı, Srebrenitsa Anıtı ve savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerleri tarafından üs olarak kullanılan akümülatör fabrikasından oluşan Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin açılışının 20'nci yılı kapsamındaki törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve çok sayıda davetli katıldı.

Srebrenitsa Belediye Başkan Yardımcısı Hamdija Fejzic, konuşmasında, Merkezin soykırımda yaşananların belgelendirilmesi adına önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek soykırımın hala inkar edildiğini belirtti.

Soykırımın tanıklarından Hasan Hasanovic, ikizi ve babasını soykırımda kaybettiğini söyleyerek "Bugün ne yapıyorsam soykırım kurbanları için yapıyorum. Kim tarafından ve nasıl öldürüldükleri bilinmeli." dedi.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic ise soykırımı yaşayanların o günleri anlatmaya devam etmesi gerektiğini, merkezin soykırım günlerine tüm gerçekliğiyle ışık tuttuğunu söyledi.

Törene eski ABD Başkanı Bill Clinton da video konferansla katıldı.

Bu arada, Yüksek Temsilci Schmidt, Srebrenitsa Anıt Merkezi'ndeki törenden önce düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırım ve insanlığa karşı suçtan hüküm giymiş kişilerin kamuda görev yapmaması yönünde karar çıkaracağını duyurdu.

Saraybosna'da anma programı

Öte yandan, başkent Saraybosna'da, Srebrenista'daki soykırımın 28'inci yılında, "Gerçek ve Umudun Çiçeği" anma programı düzenlendi.

Tarihi Vijecnica Kütüphanesi önünde, Adresim Srebrenitsa Derneği tarafından Saraybosna Belediyesi katkılarıyla düzenlenen programda soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak sivili temsilen küçük tabutlar kurulurken Tuzla Sanat Akademisi öğrencileri ile Srebrenitsalı çocuklar performans sergiledi.

Programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığında toprağa verilirken bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanı defnedildi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.