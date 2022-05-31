Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti - Haberler

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Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti

İngiltere'de yaşayan sperm bağışçısı James MacDougall, 15 eşcinsel kadına sperm bağışlayarak hamile kalmalarını sağladı. Bir kadının şikayeti üzerine MacDougall hakkında dava açıldı. Mahkemede çocuklarının babalarının öğrenme güçlüğüne neden olan hastalığa sahip olduğunu öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı.

İngiltere'nin Derby kentinde ikamet eden James MacDougall, geçimini spermlerini bağışlayarak kazanıyordu. MacDougall bugüne kadar 15 eşcinsel kadının hamile kalmasını sağladı.

MacDougall'ın spermlerini bağışladığı kadınlardan birinin çocuğunda sorunlar baş göstermeye başladı. Hem konuşamayan çocuk, hem de öğrenme anlamında sıkıntılar yaşıyordu.

Kadının, spermleri aldığı laboratuvara başvurmasının ardından konuyla ilgili dava açıldı. Laboratuvar da spermleri aldığı MacDougall'ın ismini mahkemeye sundu.

Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti

Mahkemenin talimatıyla MacDougall'a sağlık testi yapıldı. Testlerde 37 yaşındaki adamın kalıtsal bir öğrenme güçlü olduğu tespit edildi. Raporlar ise tüm detaylarıyla mahkemeye gönderildi.

Mahkeme başkanı, eline gelen raporlardan sonra durumu kadınlara açıkladı. Çocuklarının babaları hakkındaki gerçeği öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı. Kendisini savunması için söz verilen MacDougall ise yaptığından pişmanlık duyduğunu, bu durumu açıklaması halinde para kazanmayacağı için böyle bir harekete imza attığını ifade etti. Olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hamilelik Sperm Dünya Haberler

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