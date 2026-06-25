Almanya Spd Milletvekili Macit Karaahmetoğlu: BM Raporundaki İsrail İddiaları Bağımsız Soruşturulmalı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanlarının yayımladığı son İsrail raporunun uluslararası toplum tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, "Netanyahu hükümetinin eylemleri cezasız kalmamalı, uluslararası hukuk herkes için geçerlidir" dedi.

Karaahmetoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanları tarafından hazırlanan ve uzun süredir beklenen rapora ilişkin yaptığı açıklamada, raporda yer alan bulguların bağımsız şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Savaşın başlangıcından bu yana sivillerin, kadınların ve çocukların yaşamını yitirmesine karşı ses yükselttiklerini belirten Karaahmetoğlu, "Birleşmiş Milletler uzmanlarının hazırladığı bu rapor, dile getirdiğimiz endişelerin ve uyarıların önemli ölçüde teyit edildiğini gösteriyor" dedi.

Raporda özellikle çocuklara yönelik ihlallere ilişkin ağır iddiaların yer aldığına dikkat çeken Karaahmetoğlu, binlerce Filistinli çocuğun ölümünden İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğunu, çocukların hedef alındığı, alıkonulduğu, işkenceye maruz bırakıldığı ve çocuklara yönelik cinsel şiddetin sistematik bir baskı aracına dönüştürüldüğüne yönelik değerlendirmelerin bulunduğunu söyledi.

Bu bulguların uluslararası hukuk açısından kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, "Bu kadar ağır ithamları, 'Hamas da çocukları istismar ediyor' diyerek geçiştirmeye çalışmak kabul edilemez. Hamas'ın işlediği suçlar nasıl açıkça kınanıyorsa, İsrail hükümetine yönelik ciddi uluslararası hukuk ihlali iddiaları da aynı kararlılıkla araştırılmalıdır. Bir suç, başka bir suçu meşrulaştırmaz." ifadelerini kullandı.

Karaahmetoğlu, raporda anlatılan olayların önemli bir bölümünün ateşkes sonrasında da yaşandığının belirtildiğini hatırlatarak, "Gazze'de çocukluğun geri döndürülemez biçimde yok edildiğine dair tespitler son derece sarsıcıdır. Buna rağmen İsrail hükümetinin raporu yalnızca 'tek taraflı' olarak nitelendirmesi, ortaya konulan bulguların ağırlığını ortadan kaldırmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın bu süreçte özel bir sorumluluğu bulunduğunu da kaydeden Karaahmetoğlu, "Bugün sorulması gereken soru şudur; Almanya'nın tarihsel sorumluluk duyduğu ve yakın ilişki içinde olduğu bir ülke nasıl bu noktaya gelebildi. Yaşananları açıkça adlandırmak ve buna uygun siyasi adımlar atmak zorundayız." dedi.

Almanya'nın İsrail'e yönelik silah sevkiyatlarını durdurması, mevcut iş birliği mekanizmalarını gözden geçirmesi ve uluslararası hukuk temelinde daha güçlü diplomatik baskı oluşturması gerektiğini savunan Karaahmetoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Netanyahu hükümetinin eylemleri cezasız kalmamalıdır. Uluslararası hukuk herkes için geçerlidir. Çocukların hayatı söz konusu olduğunda hiçbir siyasi gerekçe sessiz kalmayı meşru kılamaz."

Kaynak: ANKA