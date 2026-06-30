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Almanya Spd Milletvekili Macit Karaahmetoğlu: İslamofobi'yle Mücadele, İnsan Onurunu ve Demokrasiyi Korur

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Almanya SPD Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İslamofobi'yle Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, İslamofobi'yle mücadelenin insan onurunu ve demokratik hukuk devletini koruma mücadelesi olduğunu belirtti. Ayrıca medyanın haber dilinde dini kimliklerin öne çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, 1 Temmuz İslamofobi'yle Mücadele ve Müslüman Nefreti Karşıtı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İslamofobi'yle mücadelenin insan onurunu, demokratik hukuk devletini ve toplumsal barışı koruma mücadelesi olduğunu belirtti.

Avrupa'da ve dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığın toplumsal barışı tehdit ettiğini ifade eden Karaahmetoğlu, din ve inanç özgürlüğünün demokratik toplumların temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. "Bir insanın inancı nedeniyle ayrımcılığa uğraması ya da nefret suçlarının hedefi haline gelmesi hiçbir koşulda kabul edilemez" dedi.

Medyanın haber diline de dikkat çeken Karaahmetoğlu, suç haberlerinde Müslümanların dini kimliklerinin öne çıkarılmasının İslamofobi'yi beslediğini belirterek, "Suç bireyseldir. Hiçbir din veya inanç, bir kişinin işlediği suçla özdeşleştirilemez" ifadelerini kullandı.

İslamofobiyle mücadelenin yalnızca Müslümanların değil, hukuka, demokrasiye ve insan haklarına inanan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Karaahmetoğlu, basının da ayrımcılığı körükleyen haber dilinden kaçınması gerektiğini söyledi.

Farklı inanç ve kimliklerin eşit haklarla bir arada yaşayabildiği, nefret yerine dayanışmayı, önyargı yerine diyaloğu, ayrımcılık yerine eşitliği savunmaya devam edeceklerini ifade eden Karaahmetoğlu, İslamofobi'ye ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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