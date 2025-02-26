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Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivil hayatını kaybederken İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistinli adamın cansız bedenini vahşi köpeklerin önüne attığı görüntü infial yarattı.

1,5 yıldır Gazze Şeridi'nde kadın demeden, çocuk demeden binlerce masum sivili katleden İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistin vatandaşının cansız bedenini köpeklere parçalattığı görüntü büyük tepki çekti.

"İNSAN İNSANA BUNU NASIL YAPABİLİR?"

İnfial yaratan görüntü için "Bu nasıl vicdansızlık? Kopsun kıyamet", "İnsan insana bu nasıl yapabilir?", "Sözün bittiği yer", "Filistinlilerin cansız bedenlerinden bile korkuyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Bunlar insan mı

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Haber YorumlarıGS 1905:

helal be

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Museviler budur siz yeni tanıyorsunuz sadece !!

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