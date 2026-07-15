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ABD'li Astronot ve Rus Kozmonotlar Üç Saatte Uzay İstasyonuna Ulaştı

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NASA astronotu Anil Menon ile Roscosmos kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina’yı taşıyan Soyuz MS-29 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi. Üçlü, yaklaşık 8 ay sürecek görevlerinde bilimsel deneyler yapacak.

(ANKARA) - Nasa astronotu Anil Menon ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina'yı taşıyan Soyuz MS-29 uzay aracı, dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldıktan yaklaşık üç saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi. Üç bilim insanı istasyonda görev yapan Expedition 74 ekibine katıldı.

Nasa'nın açıklamasına göre Menon, Dubrov ve Kikina'nın yaklaşık sekiz ay boyunca ISS'de görev yapması ve Nisan 2027'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Bu, NASA astronotu Menon'un ilk, Dubrov ve Kikina'nın ikincin uzay görevi oluyor. Üçlü, halihazırda yedi kişiden oluşan Uluslararası Uzay İstasyonu ekibine katılarak istasyondaki astronot ve kozmonot sayısını geçici olarak 10'a çıkardı.

Menon, görevi boyunca insanlı uzay keşiflerini desteklemeyi ve Dünya'daki yaşam için yeni teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan çok sayıda bilimsel deney gerçekleştirecek. Bunlar arasında yüksek performanslı bilgisayarlar, yapay zeka sistemleri ve gelişmiş tıbbi cihazlarda kullanılabilecek yarı iletken kristallerin mikro yerçekiminde üretimi yer alıyor.

NASA ayrıca Menon'un artırılmış gerçeklik ve yapay zeka destekli ultrason sistemlerini test edeceğini, bu teknolojilerin gelecekte Ay ve Mars görevlerinde Dünya'dan tıbbi destek ihtiyacını azaltabileceğini belirtti. Astronot ayrıca uzay ortamında kan dolaşımındaki değişimleri inceleyen araştırmalara katılacak ve biyobaskı teknolojisiyle damar dokusu üretimine yönelik deneyler yürütecek.

Dubrov ve Kikina'nın ise ISS'deki görevleri boyunca Rus bilim programı kapsamında deneyler yürütmesi, istasyonun Rus bölümündeki bakım çalışmalarına katılması bekleniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonunda yürütülen araştırmalar NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a ve gelecekte Mars'a düzenlenmesi öngürülen uzun süreli insanlı görevler için temel oluşturuyor.

Kaynak: ANKA
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