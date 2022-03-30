Şoygu'nun 2 hafta ortalıkta gözükmemesi ile ilgili yeni gelişme: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının başrollerinden biri olan Sergey Şoygu'nun bir anda ortadan kaybolması kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Rusya'daki uçuş verilerini inceleyen araştırmacılar Şoygu'nun Ukrayna savaşının başından bu yana Başkent Moskova'dan çok uzakta olduğunu belirtti.

NÜKLEER SAVAŞ ÇIKMA İHTİMALİNE KARŞI 1600 KİLOMETRE YOL GİTTİ

Rusya haritası üzerindeki uçuş verilerini detaylı bir şekilde inceleyen araştırmacılar, Şoygu'nun uçağının Moskova'dan 1600 kilometre uzağa iniş yaptığını bildirdi. Ukrayna işgalinin en önemli figürlerinden biri olan 66 yaşındaki Şoygu, nükleer savaş endişesinin belirmesi üzerine sığınakların olduğu Rusya'nın ücra bir bölgesine gittiği iddia edildi.

ŞOYGU SAVAŞI SIĞINAKTAN YÖNETMİŞ

Araştırma sitesi Bellingcat'ten gazeteci Christo Grozev, tarafından derlenen bilgilere göre, Şoygu Mart ayının tamamını Ural Dağları'nın güneyindeki Ufa'da geçirdi. Ukrayna savaşını kurmayları ile buradan yöneten Şoygu'nun kaldığı sığınağın 1970'li yıllarda inşa edildiği aktarıldı.

KIZININ YAPTIĞI PAYLAŞIM SONRASI ORTALIKTA GÖZÜKMEMİŞTİ

Yaklaşık 2 hafta ortalarda görünmeyen Şoygu hakkında Kremlin "Yoğunluktan ötürü medyaya vakit ayıramıyor" açıklamasını yapmıştı. Başka bir iddiada ise, kızının yaptığı Ukrayna destekli paylaşım sonrası Başkan Vladimir Putin'in, Şoygu'ya ortalıkta gözükmeme talimatı ilettiği belirtilmişti.