Sovyet Yapımı Uzay Aracı Kosmos 482 Kontrolsüz Olarak Dünya'ya Düşecek

1970'li yıllarda Venüs'e iniş yapmak üzere fırlatılan Sovyet yapımı 'Kosmos 482' adlı uzay aracının, gelecek hafta kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

Hollandalı bilim insanı Marco Langbroek, uzay kapsülünün 10 Mayıs civarında Dünya'ya giriş yapacağını belirtti. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki kapsül, fırlatma roketinde meydana gelen arıza nedeniyle yörüngeden çıkamamış ve görevini tamamlayamamıştı. Langbroek açıklamasında, "Risk tamamen yok değil, ancak ciddi şekilde endişelenmeye gerek yok. Nesne küçük sayılır. Eğer atmosferde tamamen yanmazsa bile, bu olayın riski yılda birkaç kez yaşanan meteor düşmelerine benzer. Yıldırım çarpması olasılığı bile daha yüksek" dedi.

Uzmanlara göre kapsül, kuzeyde Londra ve Kanada'nın Edmonton kentiyle güneyde Güney Amerika'nın en uç noktası olan Cape Horn arasında herhangi bir yere düşebilir. Ancak bir okyanusa düşme olasılığı oldukça yüksek.