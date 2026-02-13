Haberler

ABD'de üniversite yerleşkesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'nin South Carolina State Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kampüste güvenlik önlemleri artırıldı, dersler iptal edildi.

ABD'nin South Carolina State Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

South Carolina State Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 'Hugine Suites' adlı öğrenci konut kompleksinde dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kompleksteki bir dairede gerçekleşen saldırı sonrası kampüsün saatlerce giriş çıkışlara kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri veya yaralı kişinin sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, üniversite yönetimi bugün derslerin iptal edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, yaklaşık 2 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede, geçen ekim ayında da aynı konut kompleksinde silahlı saldırı yaşanmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
