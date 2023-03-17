Son Dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin için tutuklama kararı çıkardı

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı 1 yıldan fazla süredir devam ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Ukrayna, "Bu yalnızca bir başlangıç." değerlendirmesinde bulunurken, Rusya ise kararı tanımadıklarını belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşından 1 yıldan fazla süre geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

PUTİN İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Vladimir Putin için harekete geçti. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

"BU YALNIZCA BİR BAŞLANGIÇ"

Kararın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Bu karar yalnızca bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.

"BU KARARIN BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"

Rusya ise, mahkemenin kararını tanımadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kararın bizim için önemi yok." ifadelerine yer verildi.

"İŞGAL BÖLGESİNDEN RUSYA'YA NÜFUS TRANSFERİ"

Daily Mail'in haberine göre, mahkemeden, "Putin, Rus askerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarından sorumlu" kararı çıktı. Yargıçlar şüphelilerin Ukraynalı çocuklara zarar verecek şekilde, nüfusun yasadışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu'na nüfus transferi gerçekleştirdiğini değerlendirdi.

"GİZLİ TUTUKLAMA EMRİ" İDDİASI

İddiaya göre yargıçlar gizli tutuklama emri çıkarma konusu üzerinde tartıştılar. Ancak bu emrin kamuoyuna açıklanmasının suçların daha fazla işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunabileceği kararlaştırıldı.