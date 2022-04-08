Son Dakika! Slovakya, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

44 gündür devam eden Rusya - Ukrayna savaşının en kanlı günlerinden biri de bugün oldu. Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kramatorsk kentinde sivillerin olduğu tren istasyonunu vurdu. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERDİLER

Kan donduran görüntüler, tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu saldırının yankıları sürerken Avrupa ülkesi Slovakya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Slovakya Başbakanı Eduar Heger, 44 gündür Rus işgali altında bulunan Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı.

ÇEKYA DA TANK YARDIMI YAPMIŞTI

Çekya da birkaç gün önce Ukrayna'ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçlar gönderme kararı almıştı. Trenle sevkıyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, "Merak insanidir ve Ukrayna'ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz" demişti.