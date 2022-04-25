Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki 5 tren istasyonunu vurdu! Saldırıda ölü ve yaralılar var
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Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 61. güne girilirken, Putin'e bağlık birlikler saldırılarını iyiden iyiye artırdı. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıklarken, tamamı bir saat içinde gerçekleşen saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Saldırının ABD heyetinin Kiev'e yaptığı destek ziyaretinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 61. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyonuna saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla gerçekleşen füze saldırılarının ABD'li heyetin kritik Kiev ziyaretinin ardından gelmesi de dikkat çekti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ABD'den üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Haberi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksi Arestoviç duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antoni Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
ABD'li bakanlar ve Zelenski başkentte bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği bir süredir gündemdeydi. Amerikalı yetkililer tarafından başkan Biden'ın Ukrayna'ya gitmesinin planlar dahilinde olmadığı aktarılmıştı.