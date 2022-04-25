Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki 5 tren istasyonunu vurdu! Saldırıda ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 61. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyonuna saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

SALDIRILARLA İLGİLİ DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR

Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi.

SALDIRI ABD'Lİ YETKİLİLERİN ZİYARETİ SONRASI GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla gerçekleşen füze saldırılarının ABD'li heyetin kritik Kiev ziyaretinin ardından gelmesi de dikkat çekti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ABD'den üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Haberi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksi Arestoviç duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antoni Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

BİDEN'IN UKRAYNA'YA GİTMESİ PLANLANMIYOR

ABD'li bakanlar ve Zelenski başkentte bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği bir süredir gündemdeydi. Amerikalı yetkililer tarafından başkan Biden'ın Ukrayna'ya gitmesinin planlar dahilinde olmadığı aktarılmıştı.