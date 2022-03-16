Son Dakika! Rus savaş uçakları, Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı - Haberler

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Son Dakika! Rus savaş uçakları, Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 21. gününde savaş hattından birbirinden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Ajansların "acil" koduyla geçtiği bilgilere göre Rusya ordusuna ait savaş uçakları, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, İşgal, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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