Rusya, Ukrayna için kırmızı çizgisini çekti: Kırım'a saldırırsanız kıyamet kopar - Haberler

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Rusya, Ukrayna için kırmızı çizgisini çekti: Kırım'a saldırırsanız kıyamet kopar

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken Rus tarafından dikkat çeken bir gözdağı geldi. Ukrayna yönetiminin Kırım'ı Rusya'dan geri almak ve Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek gibi söylemlerine yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna- Rusya Savaşı ve Rusya'nın batı ile ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulunurken Ukrayna tarafına da gözdağı verdi.

"KIRIM'A SALDIRIRLARSA UKRAYNA İÇİN KIYAMET GÜNÜ GELİR"

Medvedev, Ukrayna yönetiminin Kırım'ı, Rusya'dan geri almak ve Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek gibi söylemlerine yönelik, "Zaman zaman bir takım açıklamalarla ortaya çıkan bazı yüceltilmiş kanlı palyaçolar bizi tehdit etmeye çalışıyor. Kırım'a yönelik saldırıdan bahsediyorum. Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım uyarısı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir

"BATI BİZİ KISKANIYOR"

Batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime de değinen Medvedev, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin amacı, Rusya'nın gelişimini mümkün olduğunca engellemektir. Birçok yönden bizi ve yeteneklerimizi kıskanıyorlar. Dünyayı olduğu gibi algılamalıyız. Ülkemiz tüm devletleri memnun edemez. Memnun etmeye çalışan devletler, egemenliklerini ya tamamen ya da kısmen kaybederler. İşte o zaman başkalarının uydu devleti olursunuz. Çok uzun süredir ülkemiz kendine yetiyor ve kimsenin uydusu değil" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Rusya Kırım Dünya Haberler

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