Son Dakika: Rusya'dan dünyayı endişelendiren mesaj: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dan dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik varoluşsal bir tehdit görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.
Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.
Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.