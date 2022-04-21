Son Dakika! Rus Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirdik

Rusya tarafından 57 gündür işgal edilen Ukrayna'da haftalardır aralıksız olarak bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol, Rusya'nın kontrolü altına girdi.

"KENTTE DURUM SAKİN"

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'ün alındığını Rusya lideri Putin'e bildirdi. Putin, operasyon sonrası Şoygu'yu tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Kentte durum sakin. Sivillerin dönüşüne izin veriliyor" ifadeleri yer aldı.

MARİUPOL'DE YÜZLERCE SİVİL TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Savaşın başından beri Ukrayna'dan 5 milyona yakın insan başka ülkelere göç etti. Güvenli bir şekilde tahliye edilemeyen yüzlerce insan ise hala Ukrayna'da savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ülkenin en çok bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol'de ise durum daha kötü. Kentteki yaklaşık bin sivil, savaşın başından beri çatışmalardan dolayı tahliye edilemiyor.

ŞEHİR ENKAZA DÖNDÜ

Öte yandan yaklaşık 2 aydır aralıksız olarak bombalanan Mariupol'den gelen görüntüler kentin nasıl bir enkaza döndüğünü gözler önüne seriyor. Kentten ayrılamayan siviller can güvenliği sıkıntısının yanı sıra kalacak yer ve yemek problemi de yaşıyor.

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