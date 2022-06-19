Son Dakika! PKK terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi konsey eş başkanı Hüseyin Şibli, Irak'ta etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son Dakika! PKK terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi konsey eş başkanı Hüseyin Şibli, Irak'ta etkisiz hale getirildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Kuzey Irak'ta PKK'nın üst düzey ismine nokta operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! PKK terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi konsey eş başkanı Hüseyin Şibli, Irak'ta etkisiz hale getirildi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

MİT Bölge Daire  Başkanlığı Suriye Irak PKK Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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