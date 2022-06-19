Son Dakika! PKK terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi konsey eş başkanı Hüseyin Şibli, Irak'ta etkisiz hale getirildi
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
MİT, Kuzey Irak'ta PKK'nın üst düzey ismine nokta operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi.
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