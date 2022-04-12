Son Dakika: New York metrosunda silahlı saldırı! 13 kişi yaralandı, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
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Son dakika: ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi yaralanırken, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Sağlık ve polis ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi. Üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğu belirlenen saldırgan, saldırı sonrası kaçmayı başardı.
ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna açılan ateş nedeniyle büyük panik yaşandı. Saldırı nedeniyle metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az 13 kişinin yaralandığı aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.
TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTİ
Elde edilen bilgilere göre New York Polis Departmanı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolculardan D, N ve R trenlerinin çalıştığı Brooklyn kavşağından uzak durmalarını istedi. Ardından da Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı.
"SALDIRGANDA GAZ MASKESİ VARDI"
New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.
İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar: