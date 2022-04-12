Son Dakika: New York metrosunda silahlı saldırı! 13 kişi yaralandı, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna açılan ateş nedeniyle büyük panik yaşandı. Saldırı nedeniyle metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az 13 kişinin yaralandığı aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTİ

Elde edilen bilgilere göre New York Polis Departmanı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolculardan D, N ve R trenlerinin çalıştığı Brooklyn kavşağından uzak durmalarını istedi. Ardından da Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı.

"SALDIRGANDA GAZ MASKESİ VARDI"

New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar: