Son Dakika: New York metrosunda silahlı saldırı! 13 kişi yaralandı, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi - Haberler

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Son Dakika: New York metrosunda silahlı saldırı! 13 kişi yaralandı, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika: ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi yaralanırken, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Sağlık ve polis ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi. Üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğu belirlenen saldırgan, saldırı sonrası kaçmayı başardı.

ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna açılan ateş nedeniyle büyük panik yaşandı. Saldırı nedeniyle metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az 13 kişinin yaralandığı aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTİ

Elde edilen bilgilere göre New York Polis Departmanı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolculardan D, N ve R trenlerinin çalıştığı Brooklyn kavşağından uzak durmalarını istedi. Ardından da Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı.

"SALDIRGANDA GAZ MASKESİ VARDI"

New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar:

Son Dakika: New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Son Dakika: New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

New York, Metro, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Martin Sikertel:

Dur bakalım yine hangi günah keçisine ihale edip hangi ülkeyi karıştıracaklar...

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Fatih :

dün akşam tv de haberlerde bu video vardı ve haberde logorda meydana gelen patlama olarak aktarılmıştı.

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Deniz Can:

çok üzücü :( tşk erdem aksoy bi sonraki haberi heycanla bekliyorum

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