Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir kez daha tekrarladı: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında Ukrayna'ya NATO tarafından olası bir Barış Gücü gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Ukrayna'da NATO barış gücü, Rus askeriyle çatışmaya sebep olacak" dedi. Lavrov'un bu sözlerine NATO'dan cevap gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha önce yaptıkları açıklamayı tekrarlayarak, "NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta NATO'nun nasıl bir politika izleyeceği en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında, NATO tarafından Ukrayna'ya olası bir Barış Gücü gönderilmesi ihtimaline sert çıktı.
NATO Barış Gücü'nün Rus askeriyle çatışmak zorunda kalacağını belirten Lavrov, "Ukrayna'da NATO barış gücü Rus askeriyle çatışmaya sebep olacak" dedi. Lavrov ayrıca, "Çünkü Ukrayna tarafı, müzakereler sırasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken şeyleri anladığını ifade etmiş gibi görünse de kendi tekliflerini reddederek sürekli pozisyon değiştiriyor" diye konuştu.
Lavrov'un bu çıkışının ardından NATO cephesinden de çok geçmeden cevap geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha önce yaptıkları açıklamayı bir kez daha yineleyerek, Ukrayna'ya askeri barış gücü gönderilmeyeceğini ifade etti.
Stoltenberg, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: " Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek. Ukrayna'ya askeri desteğin yanı sıra ekonomik yardım da yapıyoruz.
Saldırıların Ukrayna sınırlarını aşmaması ve NATO ile Rusya arasında çatışmaya dönüşmemesini sağlamalıyız. Yarın alacağımız kararların etkileri orta ve uzun vadeli olacaktır. Önemli güvenlik sorunları, savunma alanlarına daha fazla yatırım yapılmasını gerektirmektedir.
Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Son haftalar içerisinde gerçekten çok yüksek miktarda muharip gücümüzü NATO'nun doğu sınırlarına getirdik. Kimyasal silahların kullanımı, her şekliyle çatışmanın gidişatını değiştirir. Kimyasal silah kullanımının sonuçları çok ağır olur.
Ukrayna'da şu anda yaşananlar gerçekten çok korkunç. Bu yüzden NATO olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ukrayna'nın meşru müdafaası bizim için de önemli ama üyelik gündemde değil."