Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir kez daha tekrarladı: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta NATO'nun nasıl bir politika izleyeceği en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında, NATO tarafından Ukrayna'ya olası bir Barış Gücü gönderilmesi ihtimaline sert çıktı.

"BARIŞ GÜCÜ GELİRSE, RUS ASKERİYLE ÇATIŞIR"

NATO Barış Gücü'nün Rus askeriyle çatışmak zorunda kalacağını belirten Lavrov, "Ukrayna'da NATO barış gücü Rus askeriyle çatışmaya sebep olacak" dedi. Lavrov ayrıca, "Çünkü Ukrayna tarafı, müzakereler sırasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken şeyleri anladığını ifade etmiş gibi görünse de kendi tekliflerini reddederek sürekli pozisyon değiştiriyor" diye konuştu.

NATO'DAN CEVAP GECİKMEDİ: BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLMEYECEK

Lavrov'un bu çıkışının ardından NATO cephesinden de çok geçmeden cevap geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha önce yaptıkları açıklamayı bir kez daha yineleyerek, Ukrayna'ya askeri barış gücü gönderilmeyeceğini ifade etti.

Stoltenberg, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: " Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek. Ukrayna'ya askeri desteğin yanı sıra ekonomik yardım da yapıyoruz.

"SALDIRILARIN UKRAYNA SINIRINI AŞMAMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Saldırıların Ukrayna sınırlarını aşmaması ve NATO ile Rusya arasında çatışmaya dönüşmemesini sağlamalıyız. Yarın alacağımız kararların etkileri orta ve uzun vadeli olacaktır. Önemli güvenlik sorunları, savunma alanlarına daha fazla yatırım yapılmasını gerektirmektedir.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Son haftalar içerisinde gerçekten çok yüksek miktarda muharip gücümüzü NATO'nun doğu sınırlarına getirdik. Kimyasal silahların kullanımı, her şekliyle çatışmanın gidişatını değiştirir. Kimyasal silah kullanımının sonuçları çok ağır olur.

"UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Ukrayna'da şu anda yaşananlar gerçekten çok korkunç. Bu yüzden NATO olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ukrayna'nın meşru müdafaası bizim için de önemli ama üyelik gündemde değil."