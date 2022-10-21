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Son Dakika! MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak'ı Kuzey Irak'ta yakalayıp Türkiye'ye getirdi

Dünya Haberleri

Son dakika! MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer/Laşer Kod Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

2015 YILINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre Burhan Piçak'ın 2015 yılında Diyarbakır/ Lice'den Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG'ye katıldığını, Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Son Dakika! MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak'ı Kuzey Irak'ta yakalayıp Türkiye'ye getirdi

SUİKAST BİRİMİNİN SÖZDE KOMUTANI

Teröristin 2019-2020 yıllarında Suriye/Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği Akabinde Irak/Musul/Sincar'da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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