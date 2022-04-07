Son Dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'daki savaşta 43. güne girilirken yapılan çatışma ve bombardımanlar sonucu her iki tarafın da askeri kayıpları artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 18 bin civarında askerin öldürüldüğünü belirtmişti.

ÖNEMLİ ASKERİ KAYIPLARININ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Savaşla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi.

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