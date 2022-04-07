Son Dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi. Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda Kiev'den ve Batı'dan gelen askeri kayıpları keskin bir dille yalanlamıştı.
Rus ordusunun girdiği Ukrayna'daki savaşta 43. güne girilirken yapılan çatışma ve bombardımanlar sonucu her iki tarafın da askeri kayıpları artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 18 bin civarında askerin öldürüldüğünü belirtmişti.
ÖNEMLİ ASKERİ KAYIPLARININ OLDUĞUNU KABUL ETTİ
Savaşla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...