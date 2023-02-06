Son Dakika! 7.4'lük depremden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Son dakika! Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem Suriye'de de yıkıma sebep oldu. İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

Sabah karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de yıkıma sebep olan deprem komşu ülkelerde de hissedildi.

YÜZLERCE YARALI VAR

Suriye'de şiddetli olarak hissedilen deprem yıkıma sebep oldu. Halep ve Hama'da yıkılan binaların olduğu bilgisi alındı. Gelen ilk bilgilere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

LÜBNAN'DA HALK SOKAĞA ÇIKTI

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

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