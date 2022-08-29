Son Dakika: Irak'ta Cumhurbaşkanlığı'na baskın! Eylemler yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak Mukteda es-Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçilerinin, yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde sürdürdüğü oturma eylemlerini yargı binası önüne taşıması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi ve Sadr ile yargıyı karşı karşıya getirdi. Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yüksek Yargı Konseyi binası önünde toplanarak beklenmedik bir şekilde oturma eylemi başlattı. Bu kişiler, çok kısa sürede yargı önünde renkli çadırlarını kurarak, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın istifasını istedi. Sadr'ın talimatları ve bilgisi dahilinde yapılan "eylem alanını genişletme" olayı, inatçılığıyla tanınan Sadr ile yargı erkinin karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Ülkedeki siyasi liderler ve yargıdan gelen tepkiler sonrası Sadr, yargı önündeki eyleme son verilmesini istemişti. Sadr'ın eylemcileri yargı önünden çekilse de liderlerinin verdiği talimat gereğince çadırlarını bu alandan sökmedi.

"SİYASETTEN ÇEKİLDİĞİMİ İLAN EDİYORUM"

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurdu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından Sadr destekçileri eylem başlattı. Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak eylemcilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiği öğrenildi. Bölgede karışıklık sürüyor.