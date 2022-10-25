Son Dakika! İngiltere'nin Hint asıllı ilk Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini aldı

Son dakika! Liz Truss'ın istifasının ardından dün İngiltere Başbakanı olan Rishi Sunak, Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini aldı. İngiltere'nin Hint asıllı ilk başbakanı olan Sunak, Downing Sokağı'nda basın açıklaması yapacak.

İngiltere'de başbakan Liz Truss'ın istifası ile ortaya çıkan siyasi krizin ardından Hint asıllı Rishi Sunak dün başbakanlık görevini devraldı. Ülkenin 57. Başbakanı olarak göreve başlayan Sunak, bugün başbakanlık konutu 10 numaranın üçüncü başbakanı olmak için Kral III. Charles ile görüştü.

CHARLES'IN YETKİ VERDİĞİ İLK BAŞBAKAN OLDU

Rishi Sunak, Kral'dan görevi aldıktan sonra Downing Sokağı'nda basın açıklaması yapacak. Sunak, Kral III.Charles'ın görev verdiği ilk Başbakan oldu. Eski başbakan Liz Truss'ı, 8 Eylül'de hayatını kaybetmeden önce Kraliçe II. Elizabeth görevlendirmişti.

KABİNE ÜYELERİNİ AÇIKLAYACAK

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan. Ayrıca İngiltere'nin Asya kökenli ilk başbakanı. Başbakanlık Konutu önünde halka seslenecek olan Sunak'ın daha sonra hızla kabine üyelerini teker teker açıklaması bekleniyor.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRDÜRMEK ÖNEMLİ"

Eski başbakan Liz Truss ise görevdeki son konuşmasında İngiltere ekonomisinin daha hızlı büyümesi gerektiğini söyledi. Truss, "Yeni hükümetin Ukrayna'ya desteği sürdürmesi önemli" dedi.