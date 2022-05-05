Şişirilen buldozer lastiği bomba gibi patladı! Havaya fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Sultan Faizy - Dünya
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir buldozer lastiği şişirilirken patladı. Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede yaşananlar ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde buldozer lastiği şişirildiği sırada patladı. Eyalet polisi, Siltara Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
PATLAMA SONRASI 2 ÇALIŞAN HAVAYA FIRLADI
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, 1 çalışanın buldozer lastiğinin üzerinde oturarak lastiği şişirdiği diğer çalışanın ise lastiğin havasını kontrol ettiği sırada lastiğin patladığı görüldü. Patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı görüntülerde çevredekilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy - Dünya