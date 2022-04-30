Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak
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Ukrayna'nın NATO'ya üye olmak istemesinden sonra Rusya, ülkeye havadan ve karadan askeri harekat başlatmıştı. Sınırında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya, diğer ülkeleri de üye olmaması konusunda uyarırken Rusya'nın komşusu Finlandiya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.
Rusya- Ukrayna savaşının çıkış nedenlerinden biri olan NATO üyeliği talebi İsveç ve Finlandiya tarafından da sık sık dillendirilirken konuyla ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti.
Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti. Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak.
İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetmişti.