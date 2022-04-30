Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak

Rusya- Ukrayna savaşının çıkış nedenlerinden biri olan NATO üyeliği talebi İsveç ve Finlandiya tarafından da sık sık dillendirilirken konuyla ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI KARARINI 12 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti.

NİHAİ KARAR 14 MAYIS'TA

Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti. Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYE 17-21 MAYIS'TA NATO'YA BAŞVURABİLİR

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

RUSYA: OLUMSUZ SONUÇLAR YARATACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetmişti.