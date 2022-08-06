Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz hafta Çin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

"ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR"

Çin Hükümeti Pelosi'nin Tayvan ziyaretine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi.

49 UÇAK "ORTA ÇİZGİ"Yİ AŞTI

Bu açıklamaların ardından Çin, bölgede askeri tatbikat başlattı. Savaş uçaklarının ve füzelerin ortaya çıkarıldığı tatbikatla ilgili Tayvan Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 5 Ağustos'ta, 24 "SU-30", 7 "J-10", 6 "J-11" ve 10 "J-16" savaş uçağı ile 1 "Y-8 EW" deniz nakliye ve 1 "Y-8ASW" deniz devriye uçağının hattın doğu tarafına geçtiğinin tespit edildiği bilgisi aktarıldı. Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

11 GÜDÜMLÜ FÜZE TAYVAN TARAFINA DÜŞMÜŞTÜ

Bakanlık, önceki açıklamasında, tatbikatların ikinci gününde, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.

7 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor. Taraflarca resmi olarak tanınmayan "orta çizgi", Çin'deki iç savaşın ardından boğaz ve çevresindeki çatışmaları önlemek için 1955'te ABD tarafından belirlenmişti.