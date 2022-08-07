Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı - Haberler

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Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı

Küba'nın en büyük ticaret limanı Matanzas'daki petrol depolama üssündeki tankerlerde patlama meydana geldi. Felaket nedeniyle 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. Uluslararası yardım çağrısı yapan Küba yönetimi, ayrıca 17 itfaiyecininse kayıp olduğunu bildirdi.

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Küba'nın kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde dün bir patlama yaşandı.

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, bölgeden 2 bin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol konusunda deneyimli uzmanlardan yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'nin yardım tekliflerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. ABD'nin Havana Büyükelçiliği de Küba'ya teknik olarak yardıma hazır olduklarını vurgulayarak, "Matanzas'taki olayla ilgili Küba ile temas halindeyiz." dedi.

Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmiş, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirmişti. Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Canel ile Başbakan Manuel Marrero'nun, Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanedeki yaralıları ziyaret ettiği bildirilmişti. Limandaki patlamanın, 5 Ağustos gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor. Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

AA / Sinan Doğan - Dünya

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