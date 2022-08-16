Son dakika haberi: Kırım'da ikinci patlama-2
Son dakika gelişmesine göre PODOLYAK: KIRIM, YÜKSEK ÖLÜM RİSKİ BARINDIRIRUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Kırım'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Canköy yakınlarında sabah, patlamalarla başladı.
PODOLYAK: KIRIM, YÜKSEK ÖLÜM RİSKİ BARINDIRIR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Kırım'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Canköy yakınlarında sabah, patlamalarla başladı. Bir hatırlatma; normalde Kırım, Karadeniz, dağlar turizm ile ilgilidir. Ancak Ruslar tarafından işgal edilen Kırım, işgalciler ve hırsızlar için yüksek ölüm riski barındırır" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Dünya