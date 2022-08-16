Son dakika haberi: Kırım'da ikinci patlama-2 Son dakika gelişmesine göre PODOLYAK: KIRIM, YÜKSEK ÖLÜM RİSKİ BARINDIRIRUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Kırım'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Canköy yakınlarında sabah, patlamalarla başladı. PODOLYAK: KIRIM, YÜKSEK ÖLÜM RİSKİ BARINDIRIR Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Kırım'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Canköy yakınlarında sabah, patlamalarla başladı. Bir hatırlatma; normalde Kırım, Karadeniz, dağlar turizm ile ilgilidir. Ancak Ruslar tarafından işgal edilen Kırım, işgalciler ve hırsızlar için yüksek ölüm riski barındırır" dedi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Canköy Kırım Dünya Haberler Son Dakika

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