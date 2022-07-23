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İran'da polis memurunu öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

AA - Ahmet Dursun - Dünya
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İran'da polis memurunu öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

Gelen son dakika haberine göre İran'da bir polisi öldürmek suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan kişi idam edildi. İnfazın cinayetin gerçekleştiği karakolda yapılması dikkat çekti.

İran devlet televizyonuna göre, Fars eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, şubat ayında Ali Ekber Rencber adlı bir polis memurunu öldüren ve diğer bir polisi de yaralayan bir kişi hakkında verilen infaz kararının uygulandığını duyurdu.
Musevi, infazın cinayetin gerçekleştiği Bidzerd Karakolu'nda yapıldığını belirtti.

PALALARLA SALDIRMIŞLARDI

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin Bidzerd kasabasında şubat ayında güvenlik güçleri, "haydutlar" olarak nitelendirilen bir grup tarafından palalarla saldırıya uğramıştı. Karakolda görevli polis memuru Albay Rencber, saldırı sonucunda aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmıştı.

POLİS SİLAH KULLANMAKTAN KAÇINMIŞTI

Saldırıya uğrayan polislerin olay sırasında mevcut düzenlemeler nedeniyle silah kullanmaktan kaçındığı belirtilmişti. Olayın ardından güvenlik güçlerine silah kullanma konusunda daha fazla esneklik sağlayan bir düzenleme 13 Haziran'da Meclis'te kabul edilmişti.

AA / Ahmet Dursun - Dünya

Musevi İran Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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