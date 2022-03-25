Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 30 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusu Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde büyük bir direniş başlattı. Savaşta şu ana kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı.BM'nin açıkladığı verilere göre milyonlarca insansa başta Romanya, Polonya, Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etti.

AMERİKAN ASKERLERİ UKRAYNA'DA SAVAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyanın birçok ülkesinden insanlar ise Ukrayna'ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor. Ukrayna ordusuna katılan yabancılar bu kez Amerika'dandı. Amerikalı askerlerin başkent Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

ZELENSKİ, YABANCI SAVAŞÇILARI ÜLKESİNE ÇAĞIRMIŞTI

Ukrayna lideri Zelenski, geçtiğimiz günlerde Rus saldırılarına karşı ülkesinde savaşması için yabancı savaşçıları Ukrayna'ya davet etmişti. Ukrayna hükümetinin resmi sitesinde yer alan çağrıda "Ukrayna'nın Avrupa'nın ve dünyanın savunmasına katılmak isteyen herkes gelip Ukraynalılarla birlikte Rus savaş suçlularına karşı yan yana savaşabilir… Ukrayna'nın Toprak Savunması için Uluslararası Lejyon adlı yabancılardan ayrı bir alt bölüm oluşturuluyor. Barış adına yapabileceğiniz daha büyük bir katkı yok." ifadeleri yer almıştı.

16 BİN YABANCI, SAVAŞ İÇİN GELDİ

Gönüllü olarak Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden Ukrayna'da Rus ordusuna karşı savaşmak için katılan kişilerin sayısı ise Zelenski tarafından 16 bin olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Irak, Afganistan, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da ABD, Rusya ve bölge ülkeleri tarafından da birçok savaş ve çatışma alanında sıklıkla resmi ordu yerine aktif olarak da kullanılan Private Military Company (PMC) şirket çalışanlarının da Ukrayna'da aktif olarak yer almaya başladığı biliniyor.

İhlas Haber Ajansı / Dünya