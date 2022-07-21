Babasının arabada unuttuğu 14 aylık bebek saatler sonra ölü bulundu - Haberler

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Babasının arabada unuttuğu 14 aylık bebek saatler sonra ölü bulundu

AA - Alaattin Doğru - Dünya
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Babasının arabada unuttuğu 14 aylık bebek saatler sonra ölü bulundu

Fransa'nın güneybatısındaki Pyrenees-Atlantiques bölgesinde, bir baba kreşe bırakmak için birlikte yola çıktığı bebeğini arabada unuttu. Talihsiz bebeğin, saatler sonra cansız bedeni bulundu.

RTL'nin haberine göre, Bordes kentinde yaşayan baba sabah kreşe bırakması gereken 14 aylık bebeğini otoparktaki aracın içinde unutarak işine gitti. Kreş yönetiminin, bebeğin kreşte olmadığını bildirmesi üzerine araçta unutulan bebek saatler sonra ölü bulundu.

GEÇEN AY DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Ülkenin batısındaki Loire-Atlantique bölgesindeki Saint-Nazaire kentinde haziranda, aynı şekilde bir baba işe giderken bebeğini araçta unutarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

AA / Alaattin Doğru - Dünya

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