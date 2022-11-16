Son dakika! Erdoğan'ın İstiklal saldırısıyla ilgili sözleri G20 Zirvesi'ne damga vurdu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde 2 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır" diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Olayın ardından saldırıyı düzenleyen kadın terörist yakalandı. Onunla birlikte 50 kişi daha gözaltına alındı.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN AKIBETTEN KURTULAMAYACAKLAR"

Türkiye yaşanan hain saldırının yasını tutarken G20 Zirvesi için Bali'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"TAZİYE MESAJI İLETEN TÜM DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını çizmek istiyorum. Terörü kanyağında yok etme stratejisini uygulamaya devam edeceğiz. Dost ve müttefiklerimizin desteğini bekliyoruz. Terör saldırısı sonrasında taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölücü terör örgütü Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"DOST VE MÜTTEFİKLERİMİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Emniyet birimlerimiz hain saldırının faili ve işbirlikçilerini kısa sürede yakalamıştır. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını çizmek istiyorum. Terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya devam edeceğiz. Dost ve müttefiklerimizin desteğini bekliyoruz."