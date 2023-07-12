Son Dakika! Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz

Son dakika! NATO zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin yönelttiği "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" yanıtını verdi.

NATO Zirvesi sonrasıbasın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i üyeliği konusunda sürecin nasıl ilerleyeceği soruldu. Erdoğan, "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından bir basın toplantısı düzenlendi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik vizesini vermesinin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği soruldu.

"TBMM'YE SUNACAĞIZ"

Erdoğan, şunları söyledi: "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. 7 maddelik taslağı meclis göndermek suretle meclis açıldığı zaman suretle Meclis Başkanımızın öne çıkaracağı bu olacaktır.

"ONAY KARARI MECLİS'TİR"

Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.