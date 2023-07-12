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Son Dakika! Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz

Dünya Haberleri

Son dakika! NATO zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin yönelttiği "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" yanıtını verdi.

NATO Zirvesi sonrasıbasın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i üyeliği konusunda sürecin nasıl ilerleyeceği soruldu. Erdoğan, "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından bir basın toplantısı düzenlendi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik vizesini vermesinin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği soruldu.

Erdoğan, şunları söyledi: "İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. 7 maddelik taslağı meclis göndermek suretle meclis açıldığı zaman suretle Meclis Başkanımızın öne çıkaracağı bu olacaktır.

Onay kararı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İsveç Nato Politika Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

isa yatar:

Onay yok İslam düşmanları işbirliği yapmayın bunlarla

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Berjeri aşireti:

Bence reis meclisten geçirtmeyecek!diye temenni ediyorum

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sade vatandaş:

çabuk onay verelimki adamlar polis eşliğinde gidip yine kuran yaksın mukaddes değerlerimize saldıranlar ödüllendiriliyor bunu chp yapsa kıyameti koparırdınız

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