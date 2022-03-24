Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran ambargo tepkisi: Hiçbir makul açıklaması yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından konuşma gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili sözlerine başlayan Erdoğan, iki ülkeyle de temaslarını sürdürdüklerini belirterek "Nihai çözüm kabul edilen bir formüle dayanmalı" dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

NATO'nun bir kez daha dayanışma mesajı vermesini anlamlı bulan Erdoğan, "Stoltenberg'e gösterdiği liderlik için teşekkür ederim. Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı her fırsatta ifade ettik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sürüyor. Türkiye bu süreçte özel bir yerde duruyor. Rusya ve Ukrayna Karadeniz'den komşumuz olan iki ülke. Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak iki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HERKES KAPISINA GELEN MÜLTECİLERİ DESTEKLEMELİ"

Mülteciler konusunda Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan Erdoğan, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır." dedi.

NATO'NUN YAKLAŞIMI

Açıkmalarının devamında Erdoğan, "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır. Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİİDE KISITLAMALAR KALDIRILSIN"

Yerli savunma sanayisi hakkında ise Erdoğan, "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz. Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir. Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, BM hakkında da açıklamalarda bulunarak "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır." dedi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Son günlerdeki diplomasi trafiğinden de bahseden Erdoğan, "Bugün mutad temaslarımın yanı sıra AB dönem başkanı olan Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya, Estonya, İspanya ve BAE devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık, ikili gündemimiz çerçevesinde istişarelerde bulunduk. Gümrük Birliği güncellenmesine, vize serbestisi sürecinde esneklik sağlanmasına, birliğin geliştirdiği ortak savunma ve güvenlik yapılarında Türkiye'nin hak ettiği yerin verilmesine dair beklentilerimizi bir kez daha paylaştık. Suriye'den Libya'ya, Yemen'den Ukrayna'daki savaşa kadar yaşadığımız tüm krizlerde sistemin adaletsiz yapısından kaynaklanan sorunları gördük, acı bir şekilde tecrübe ettik. Küresel bir güvenlik mimari reformu artık kaçınılmazdır. Bu evlatlarımıza karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Tüm insanlığın huzuru ve selameti için dünyanın beşten büyük olduğu gerçeği olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomik ve askeri gücüyle bölgesinde barışın azim ve kararlılığına sahiptir." dedi.