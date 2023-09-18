Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 820 Ahıskalı, Türk vatandaşlığını kazandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Ahıska Türkleri'ne hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız, başkonsolosluklarımız, Dünya Ahıska Türklerinin katkısıyla 820 Ahıskalı, Türk vatandaşlığını kazandı." dedi. Erdoğan, konuşmasının ardından Türk vatandaşlığına geçen Ahıska Türkleri'ne kimliklerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde, Türk vatandaşlığına geçen Ahıska Türkleri'ne kimliklerini verdi. Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız, başkonsolosluklarımız, Dünya Ahıska Türklerinin katkısıyla 820 Ahıskalı Türk vatandaşlığını kazandı." ifadelerini kullandı.

820 AHISKA TÜRKÜ'NE YENİ KİMLİKLERİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde, Ahıska Türklerini Türkevi'nde kabulünde konuştu. Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüşleri için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Türk vatandaşlığına geçen 820 kişiye kimliklerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Nerede olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır. Her türlü sıkıntıya göğüs görerek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz.

"AHISKA TÜRKÜ SAYISI 4 BİNİ BULUYOR"

Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Toplam bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor. Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz.

"820 AHISKALI TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANDI"

Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ve TİKA'nın yürüttüğü projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlıklarını kazandırmak için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz. İçişleri Bakanlığımız, başkonsolosluklarımız, Dünya Ahıska Türklerinin katkısıyla 820 Ahıskalı Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah birazdan kimlik kartlarını takdim edecek, bu sevinci birlikte yaşayacağız."