Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Putin'den ilk mesaj: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleştireceği görüşmenin öncesine heyetler arası buluşma gerçekleştirildi.

"NİYETİMİZ TÜRKİYE'Yİ EN BÜYÜK GAZ MERKEZİ YAPMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Putin, " Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik. Gaz tedarikinde Türkiye, AB için en önemli güzergah" dedi.

"GAZ FİYATLARI SİYASİ İMALAR OLMADAN BELİRLENEBİLİR"

Konuşmasına devam eden Putin, "Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. TürkAkımı'nı patlatmayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE DİLE GETİRMİŞLERDİ

Rusya daha önce de Türkiye'ye konulacak yeni boru hatlarıyla doğal gaz sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılması niyetini dile getirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAHIL MUTABAKATINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi: "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.''

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