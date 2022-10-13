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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Putin'den ilk mesaj: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik

Dünya Haberleri

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeden ilk mesajlar geldi. Rusya lideri Putin, Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleştireceği görüşmenin öncesine heyetler arası buluşma gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Putin, " Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik. Gaz tedarikinde Türkiye, AB için en önemli güzergah" dedi.

Konuşmasına devam eden Putin, "Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. TürkAkımı'nı patlatmayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya daha önce de Türkiye'ye konulacak yeni boru hatlarıyla doğal gaz sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılması niyetini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi: "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.''

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Türkiye Rusya Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (6)

engin çakıcı:

Oluruz oluruz.20 yıldır Üretim Üssü olduk.Lojistik Merkezi olduk.Finans merkezi olduk.Şimdi de Gaz Merkezi oluruz...Neyse 2 ay sonra Lozan'ın Gizli maddeleri de bitiyor nasıl olsa.. Ondan sonra ekmek 1 lira , süt 50 kuruş,kiralar 100 lira...

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Hasan Durmuş:

İçte sıkıntılar olsada dışta müthiş işler yapılıyor inşallah cidden turkiye yüzyılı olacak

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uCube :

Putin, Karadeniz'e kapak olmak istiyor kısaca. ;))

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